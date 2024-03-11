Tekirdağ'da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akıllara durgunluk getiren kazada yaralanan 1 kişiye ve ona yardım etmeye çalışanlara başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken yardım etmeye çalışan kişi yaralandı.