Tekirdağ'da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akıllara durgunluk getiren kazada yaralanan 1 kişiye ve ona yardım etmeye çalışanlara başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken yardım etmeye çalışan kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
01:02
Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:10
03:12
Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı 11.03.2024 | 00:10
00:42
Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı 10.03.2024 | 21:50
03:18
Aladağlar'da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti 10.03.2024 | 20:02
02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının test sürücünü yaptı 10.03.2024 | 19:08
32:29
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 10.03.2024 | 18:32
04:39
Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul'a yeni metro hattı | Video 10.03.2024 | 17:10
52:47
00:31
01:47
Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video 10.03.2024 | 09:27
00:42
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video 10.03.2024 | 09:27
01:45
43:33
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar | Video 09.03.2024 | 16:40
09:41
28:30
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu | Video 09.03.2024 | 13:44
00:41
02:56
02:57
Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video 09.03.2024 | 13:17
00:45
CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video 09.03.2024 | 11:37