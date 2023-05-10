Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi | Video
Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte siren sesleri yükseldi.
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