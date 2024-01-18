TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri’nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırıldı | Video 18.01.2024 | 13:27 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı ve güvenli geçiş için TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri’nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdıklarını bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri gerçekleştirdikleri yeniliklere ilişkin bir paylaşım yaptı.

Uraloğlu, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk. Saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz. Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. Serbest Geçiş Sistemini önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."