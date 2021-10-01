TEM katliamı sanığı çeyrek asır sonra yakalandı | Video

İstanbul TEM Otoyolu'nda 1997 yılında tam 6 kişinin kurşuna dizilerek katledildiği kan donduran sıralı cinayetlerin fillerinden olan ve olayın ardından bir süre tutuklu kaldıktan sonra kayıplara karışan, Cavid Demircan, sırra kadem bastıktan çeyrek asır sonra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince oğlunun Silivri'deki çiftlik evinde yakalandı.