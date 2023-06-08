Video Haber TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu | Video
TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu | Video

TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu | Video

08.06.2023 | 01:39

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde alev alev yanan tırın söndürülme çalışması yapılırken trafikte geçişlere izin verilmedi. Yanan tır adeta TEM Otoyolu geçişlerini durma noktasına getirdi.

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