TEM’de kargo yüklü iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı | Video

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda tekeri fırlayan kamyon ile bir kargo firmasına ait kamyon çarpıştı. Feci kazada kullanılmaz hale gelen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.