Video Haber Temizlik görevlisinin mahalleliyi neşeye boğduğu anlar kamerada | Video

Temizlik görevlisinin mahalleliyi neşeye boğduğu anlar kamerada | Video

Temizlik görevlisinin mahalleliyi neşeye boğduğu anlar kamerada | Video
25.04.2020 | 15:30
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Ülke olarak corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamazken internette dolaşan bir video içimizi ısıttı. Sultangazi Belediyesi’nin temizlik görevlisi bir evden yükselen müziğe daha fazla seyirci kalamayıp oynamaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da videoyu sosyal medyada paylaştı.

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