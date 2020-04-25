Temizlik görevlisinin mahalleliyi neşeye boğduğu anlar kamerada | Video

Ülke olarak corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamazken internette dolaşan bir video içimizi ısıttı. Sultangazi Belediyesi’nin temizlik görevlisi bir evden yükselen müziğe daha fazla seyirci kalamayıp oynamaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da videoyu sosyal medyada paylaştı.