Tepki yağıyor! İBB araçlarıyla alem yaptılar | Video
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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB personeli bir skandala daha imza attı. ‘Hizmet araçları şahsi işlerde kullanılıyor’ iddiasıyla israf yaygarası koparıp Yenikapı’da şov yapan İmamoğlu himayesindeki personelin hizmet araçlarıyla içkili alem yaptığı ortaya çıktı.