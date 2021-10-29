Terminalde Cumhuriyet coşkusu | Video

Üç yıl önce Cumhuriyetin 95'inci yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı terminalde düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlanıyor.

Havalimanı işletmecisi İGA'nın 'Nereye Baksak Cumhuriyet' temasıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile süslenen terminal içinde mobil olarak gezen bando yolcular ve havalimanı çalışanları tarafından ilgiyle takip edildi.



Bandonun çaldığı marşlara eşlik eden yolcular ve havalimanı çalışanları terminal içerisindeki 'İstanbul' yazısı önünde kurulan platoda da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Etkinlikler kapsamında iç ve dış hatlar terminalinde yolculara özel olarak yüz boyama ve resim atölyelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.



ÜÇ YILDIR CUMHURİYETİMİZE GURURLA HİZMET EDİYORUZ



İGA 'nın sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramına özel olarak hazırlanan ve ' Nereye Baksak Cumhuriyet' başlığı ile yayınlanan videoda "3 yıldır Cumhuriyetimize gururla hizmet ediyor, onu yaşatmak ve yükseltmek için durmadan çalışıyoruz. Geçmişin bugünle gurur duyduğu, bugünün geleceğe ilham olduğu Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun "ifadeleri kullanıldı