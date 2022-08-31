Terminalin çökme anında yaşanan panik yolcunun kamerasına yansıdı | Video

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken çatının çökme anı terminaldeki yolcunun cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.