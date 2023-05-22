Video Haber Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi | Video
Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi | Video

Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi | Video

22.05.2023 | 12:39

İsveç'te yaşayan terör örgütü destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, PKK terör örgütünün kanalından 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

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