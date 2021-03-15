Terör ögütü PKK/YPG'ye bir darbe daha... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! | Video

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile PKK/YPG'nin sözde tugay komutanı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır karakollarına ve üslerine yönelik hain planları da deşifre etti.