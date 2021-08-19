Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha! 10 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!" denildi.