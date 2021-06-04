Terör örgütü PKK’ya sınır ötesinde ağır darbe!

İç ve dış güvenlik operasyonlarında aranan teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Son yıllarda MİT, TSK, Jandarma ve Emniyet'in operasyonları ile PKK'nın sözde yönetim kadrosuna ağır darbeler vuruldu. İşte etkisiz hale getirilen üst düzey teröristlerden bazıları...