Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de masumları hedef aldı | Video
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını, yaralanan bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.