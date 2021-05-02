Video Haber Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de masumları hedef aldı | Video

Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de masumları hedef aldı | Video

Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de masumları hedef aldı | Video
02.05.2021 | 13:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de masumları hedef aldı | Video 00:31
Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de masumları hedef aldı | Video 02.05.2021 | 13:53
Bombalı saldırı hazırlığındaki şüpheliler sağlık kontrollünden geçirildi | Video 01:11
Bombalı saldırı hazırlığındaki şüpheliler sağlık kontrollünden geçirildi | Video 02.05.2021 | 13:15
Son dakika! MİT ve Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 00:15
Son dakika! MİT ve Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 02.05.2021 | 10:38
Başkan Erdoğan'dan küçük Melisa'yı mutlu eden hediye | Video 03:38
Başkan Erdoğan'dan küçük Melisa'yı mutlu eden hediye | Video 02.05.2021 | 00:38
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti | Video 00:35
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti | Video 02.05.2021 | 00:16
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi | Video 00:13
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi | Video 02.05.2021 | 00:06
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret | Video 02:24
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret | Video 01.05.2021 | 23:16
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti | Video 01:14
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti | Video 01.05.2021 | 23:23
Başkan Erdoğan işçilerle iftarda buluştu | Video 02:16
Başkan Erdoğan işçilerle iftarda buluştu | Video 01.05.2021 | 23:09
Son dakika: Bakan Akar, Şırnak'ta incelemelerde bulunuyor | Video 04:19
Son dakika: Bakan Akar, Şırnak'ta incelemelerde bulunuyor | Video 01.05.2021 | 23:03
Son dakika: Bakan Akar, Şırnak'ta incelemelerde bulunuyor | Video 01:05
Son dakika: Bakan Akar, Şırnak'ta incelemelerde bulunuyor | Video 01.05.2021 | 22:52
Depremzede Kaviye teyze, Başkan Erdoğan ile olan görüşmesinin detaylarını A Haber'e anlattı | Video 04:41
Depremzede Kaviye teyze, Başkan Erdoğan ile olan görüşmesinin detaylarını A Haber'e anlattı | Video 01.05.2021 | 22:42
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçilerin alın terini sömürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz | Video 02:28
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçilerin alın terini sömürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz | Video 01.05.2021 | 21:16
Kediyi ağaç kütüğüyle bayıltana kadar dövdüler! Çocukların kediye işkencesi kameraya yansıdı! | Video 01:27
Kediyi ağaç kütüğüyle bayıltana kadar dövdüler! Çocukların kediye işkencesi kameraya yansıdı! | Video 01.05.2021 | 21:06
SON DAKİKA: Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde tansiyon arttı | Video 01:08
SON DAKİKA: Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde tansiyon arttı | Video 01.05.2021 | 20:08
Prof. Dr. Ekrem Demirli: Camiler herkesin, kadın erkek ayrımı olmaz | Video 08:05
Prof. Dr. Ekrem Demirli: Camiler herkesin, kadın erkek ayrımı olmaz | Video 01.05.2021 | 19:52
Son dakika: 1 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01:31
Son dakika: 1 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01.05.2021 | 19:58
Prof. Dr. Ekrem Demirli: Din yoksulu zengine ezdirmez, insanı insana ezdirmez | Video 07:13
Prof. Dr. Ekrem Demirli: Din yoksulu zengine ezdirmez, insanı insana ezdirmez | Video 01.05.2021 | 19:23
Üsküdar'da 'Kadınlar camiye giremez' kavgası! | Video 00:51
Üsküdar'da 'Kadınlar camiye giremez' kavgası! | Video 01.05.2021 | 19:14
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı: İdeolojik önyargılara hapsetmek emekçilere husumettir | Video 01:19
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı: İdeolojik önyargılara hapsetmek emekçilere husumettir | Video 01.05.2021 | 17:50

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını, yaralanan bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA