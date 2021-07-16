Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e saldırdı | Video
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Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin katlettiği sivillere ait toplu mezarın bulunmasının ardindan teröristler bugün Afrin şehir merkezine bomba yağdırdı.