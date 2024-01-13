Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar! | Video

ABD, terör örgütlerine destek yağdırdı. PKK/YPG’li hainlere mühimmat sağladı, eğitim yaptırdı. Türkiye’nin uyarılarına rağmen kirli ittifaktan geri adım atmadı! Terör örgütü PKK/YPG’ye 156 milyon dolar tahsis eden ABD, şehit olan 9 askerimiz için taziye mesajı yayınladı. İki yüzlü mesaja tepki yağdı…