Video Haber Terör örgütünün "uyuyan hücresi" çökertildi! DEAŞ'ın sözde istihbaratçıları yakalandı | Video
Terör örgütünün

Terör örgütünün "uyuyan hücresi" çökertildi! DEAŞ'ın sözde istihbaratçıları yakalandı | Video

28.10.2022 | 10:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Terör örgütünün uyuyan hücresi çökertildi! DEAŞ’ın sözde istihbaratçıları yakalandı | Video 00:19
Terör örgütünün "uyuyan hücresi" çökertildi! DEAŞ'ın sözde istihbaratçıları yakalandı | Video 28.10.2022 | 10:37
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 01:53
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 28.10.2022 | 09:53
Mersin’de PKK ve DEAŞ’a şafak operasyonu: 15 gözaltı | Video 03:51
Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı | Video 28.10.2022 | 09:06
CHP’li Belediyede görev yapan kadın şoför ‘Terör Örgütü Propagandası’ yapmaktan tutuklandı | Video 00:44
CHP’li Belediyede görev yapan kadın şoför ‘Terör Örgütü Propagandası’ yapmaktan tutuklandı | Video 27.10.2022 | 23:39
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin’den Türkiye açıklaması: Erdoğan güçlü bir lider | Video 01:15
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması: Erdoğan güçlü bir lider | Video 27.10.2022 | 23:33
Bankadan 2.5 milyon çalan hırsızlar yakalandı: Yurtdışına kaçarken yakalandılar | Video 01:35
Bankadan 2.5 milyon çalan hırsızlar yakalandı: Yurtdışına kaçarken yakalandılar | Video 27.10.2022 | 22:13
İhraç astsubay, kaçak makaron taşırken yakalandı | Video 01:03
İhraç astsubay, kaçak makaron taşırken yakalandı | Video 27.10.2022 | 21:47
Irak meclisindeki güven oylamasında kavga | Video 00:22
Irak meclisindeki güven oylamasında kavga | Video 27.10.2022 | 21:44
Torbacılara operasyon! 6 kişiden 2’si tutuklandı | Video 00:11
Torbacılara operasyon! 6 kişiden 2'si tutuklandı | Video 27.10.2022 | 21:44
Deniz Uğur’dan yeni hamle! Reha Muhtar’ın garsonlara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı! | Video 00:55
Deniz Uğur’dan yeni hamle! Reha Muhtar’ın garsonlara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı! | Video 27.10.2022 | 20:08
Kayseri’de 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:00
Kayseri’de 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.10.2022 | 19:44
CHP’den mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar | Video 00:30
CHP’den mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar | Video 27.10.2022 | 18:00
CHP’den mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar | Video 01:56
CHP’den mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar | Video 27.10.2022 | 16:58
Son Dakika: TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı | Video 03:37
Son Dakika: TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı | Video 27.10.2022 | 16:16
SON DAKİKA: YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama: İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik | Video 02:23
SON DAKİKA: YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama: "İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik" | Video 27.10.2022 | 15:28
Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü | Video 03:28
Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü | Video 27.10.2022 | 15:21
Engin Ardıç | Sen yeme günaha girersin 02:36
Engin Ardıç | Sen yeme günaha girersin 27.10.2022 | 14:39
Salih Tuna | Sanatçıymış!.. 04:06
Salih Tuna | Sanatçıymış!.. 27.10.2022 | 14:36
Şebnem Bursalı | Bakan Karaismailoğlu: Scooter’lar ile ilgili çalışma başlattık 04:01
Şebnem Bursalı | Bakan Karaismailoğlu: Scooter'lar ile ilgili çalışma başlattık 27.10.2022 | 14:33
Son Dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım hastane çıkışı konuştu: İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek | Video 09:08
Son Dakika: Taburcu olan Binali Yıldırım hastane çıkışı konuştu: "İki kaburga kırığım var, onlar da zamanla iyileşecek" | Video 27.10.2022 | 12:21

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda terör saldırısı hazırlığında oldukları saptanan yedi Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'ın 'Uyuyan Hücresi'ne bağlı olan teröristlerden bazılarının, terör örgütü DEAŞ'ın olası terör saldırıları için keşif yapma ve istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüklerinin belirlendiği ifade edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA