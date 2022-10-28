Terör örgütünün "uyuyan hücresi" çökertildi! DEAŞ'ın sözde istihbaratçıları yakalandı | Video

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda terör saldırısı hazırlığında oldukları saptanan yedi Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'ın 'Uyuyan Hücresi'ne bağlı olan teröristlerden bazılarının, terör örgütü DEAŞ'ın olası terör saldırıları için keşif yapma ve istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüklerinin belirlendiği ifade edildi.