Teröristbaşı Duran Kalkan Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: "Böyle yiğitlere ihtiyaç var" | Video

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmesinin ardından Kandil’den Yanardağ’a destek açıklamaları geldi. Teröristbaşı Duran Kalkan, Yanardağ’a adeta övgüler yağdırarak sahip çıktı. Kalkan, “Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye’nin böyle yiğitlere ihtiyacı var. " dedi.