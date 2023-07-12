Teröristbaşı Duran Kalkan Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: "Böyle yiğitlere ihtiyaç var" | Video
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmesinin ardından Kandil’den Yanardağ’a destek açıklamaları geldi. Teröristbaşı Duran Kalkan, Yanardağ’a adeta övgüler yağdırarak sahip çıktı. Kalkan, “Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye’nin böyle yiğitlere ihtiyacı var. " dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
00:24
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Video 12.07.2023 | 12:19
00:35
Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü | Video 12.07.2023 | 12:19
00:29
Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video 12.07.2023 | 12:19
00:42
00:53
01:44
Kayseri’de araçtan tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı | Video 12.07.2023 | 01:47
03:42
Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı: 2 ölü | Video 12.07.2023 | 01:16
02:44
03:33
Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı | Video 11.07.2023 | 18:26
15:30
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama | Video 11.07.2023 | 18:23
01:46
Bakırköy’ün oto faresi yakalandı | Video 11.07.2023 | 18:18
00:25
Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi | Video 11.07.2023 | 18:12
04:41
Burhanettin Duran | Erdoğan’ın AB çıkışının arkasında ne var? 11.07.2023 | 14:55
03:20
Hilal Kaplan | Mütekabiliyet diplomasisi 11.07.2023 | 14:50
04:19
Okan Müderrisoğlu | Erdoğan'dan NATO ve AB'ye ezber bozan mesaj 11.07.2023 | 14:49
03:29
01:18
Başkan Erdoğan, Rishi Sunak ile görüştü | Video 11.07.2023 | 13:30
02:00
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü | Video 11.07.2023 | 13:27