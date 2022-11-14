Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler | Video
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Terör örgütü PKK’nın Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. PKK'nın kanalında videosu yayınlanan teröristbaşı Duran Kalkan itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. 'Kasım ayı' vurgusu yapan Kalkan, sürekli eylem halinde olacaklarını söyledi.