Video Haber Teröristlere 'Pençe Kilit' darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video
Teröristlere 'Pençe Kilit' darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video

Teröristlere 'Pençe Kilit' darbesi: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video

13.11.2022 | 11:32

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kilit Operasyonu çerçevesinde teröristlere büyük darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak ise kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca 1904 el yapımı patlayıcı, mayını imha edildi. Bununla birlikte Mehmetçik operasyonda teröristler tarafından kullanılan aralarında tanksavar füzeleri, uçaksavarlar ve keskin nişancı tüfeklerinin bulunduğu çeşitli çapta 1203 silah ile bunlara ait 522 bin mühimmat ele geçirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1904 el yapımı patlayıcı, mayını etkisiz imha edildi.Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5'in yanı sıra, roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makinalı tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere 1203 adet çeşitli çapta silah ele geçirildi. Silahlarla birlikte bunlara ait 522 bin mühimmat, 205 adet telsiz, 121 adet termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtti. İki gün arayla operasyon bölgesinde 7 terörist teslim olurken, çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için "kimyasal silah" gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları video konferans yöntemi ile görüşmüş, "Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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