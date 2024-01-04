Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi | Video
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK’ya ait 8 katlı mağaranın imha görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde mağaranın içerisi ve imhası da yer aldı.
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