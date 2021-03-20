Video Haber THY çalışanı öğrencilere umut oldu

THY çalışanı öğrencilere umut oldu

THY çalışanı öğrencilere umut oldu
20.03.2021 | 10:36

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Türk Hava Yolları (THY) Ağrı ofisinde Satış Trafik Şefi olarak görev yapan ve hayırseverlerden aldığı destekle köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok yardım projesini hayata geçiren Cafer Canşi, binlerce öğrenciye umut olmaya devam ediyor. Aynı zamanda Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin Başkanı Canşi, son olarak 'Kütüphaneler' isimli projeyle Ağrı'nın 9 köy okulunda kütüphane ve Hamur İlçesi Yukarıderedibi Köyü'ndeki atıl durumdaki Sağlık Ocağı'nı tamir ettirerek anaokuluna dönüştürerek eğitime kazandırdı

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