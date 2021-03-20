THY çalışanı öğrencilere umut oldu

Türk Hava Yolları (THY) Ağrı ofisinde Satış Trafik Şefi olarak görev yapan ve hayırseverlerden aldığı destekle köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok yardım projesini hayata geçiren Cafer Canşi, binlerce öğrenciye umut olmaya devam ediyor. Aynı zamanda Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'nin Başkanı Canşi, son olarak 'Kütüphaneler' isimli projeyle Ağrı'nın 9 köy okulunda kütüphane ve Hamur İlçesi Yukarıderedibi Köyü'ndeki atıl durumdaki Sağlık Ocağı'nı tamir ettirerek anaokuluna dönüştürerek eğitime kazandırdı