Video Haber THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı

THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı

THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı
23.04.2021 | 16:39

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Türk Hava Yolları (THY) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan özel videoyu sosyal meday hesabından yayınladı.

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