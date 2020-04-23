THY'nin özel uçuşu başladı! 23 Nisan'da gökyüzüne Türk damgası... | Video
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Türkiye'nin gökyüzündeki bayrak taşıyıcı markası THY'nin 23 Nisan'a özel uçuşu başladı. Canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip edilebilen uçuşta, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor