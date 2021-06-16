Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." dedi.