Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ''Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi. 85 milyonluk nüfusu, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) ve 600 milyar dolarlık dış ticaretiyle Türkiye, küresel ekonominin önemli bir aktörü'' dedi.
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