TOGG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu | Video
Yerli otomobil TOGG’un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekilişin 29 Mart’ta YouTube kanalından yapılacağı açıklandı.
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