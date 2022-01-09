Video Haber TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video

TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video

09.01.2022 | 11:39

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OTOMATİK OYNAT

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı.

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