Tokat'ta sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı | Video
Tokat'ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü.
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