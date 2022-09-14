TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! Bakan Kurum başvuru detaylarını anlattı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru sayılarında ilk rakamlar geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Saat 10:30 itibarıyla sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvuru yapıldı' ifadelerini kullanırken, daha sonra yaptığı açıklamada, 'Saat 11.15 itibariyle sosyal konut projesine başvuranların sayısının 141 bine yükseldi' dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ilk gün ve son gün TOKİ başvurusu yapanlar arasında bir öncelik farkı olmayacağının altını çizdi.