Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu o soruya cevap veremedi | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör soruşturması üzerine yaptığı açıklamanın ardından bir gazetecinin toplu ulaşıma 1 yılda yapılan yüzde 70’lık zamma ilişkin ‘Vaatlerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz? sorusunu gündemimiz değil diyerek cevaplamadı. Ancak diğer gazetecilerin gündem dışı siyasi sorularını eksiksiz yanıtlaması dikkat çekti