Video Haber Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu o soruya cevap veremedi | Video
Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu o soruya cevap veremedi | Video

Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu o soruya cevap veremedi | Video

28.12.2022 | 12:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meclis Başkanı Şentop: Başkan Erdoğan için Nobel Barış Ödülü adaylık girişimi var | Video 01:48
Meclis Başkanı Şentop: "Başkan Erdoğan için Nobel Barış Ödülü adaylık girişimi var" | Video 28.12.2022 | 14:06
Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu o soruya cevap veremedi | Video 00:35
Toplu ulaşım vaadi hatırlatılan İmamoğlu o soruya cevap veremedi | Video 28.12.2022 | 12:56
Arap Yarımadası’na dolu ve kar yağdı | Video 04:56
Arap Yarımadası’na dolu ve kar yağdı | Video 28.12.2022 | 00:01
Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ | Video 04:03
Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ | Video 27.12.2022 | 21:45
Erbil yakınlarında petrol rafinesinde yangın | Video 00:40
Erbil yakınlarında petrol rafinesinde yangın | Video 27.12.2022 | 21:31
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı | Video 02:56
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı | Video 27.12.2022 | 21:18
15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı | Video 02:43
15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen su tesisatçısı ağır yaralandı | Video 27.12.2022 | 18:28
İstanbul’da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı | VİDEO 01:27
İstanbul'da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı | VİDEO 27.12.2022 | 18:10
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu’nun konforu 04:06
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu'nun konforu 27.12.2022 | 17:10
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu’ndan 6 farklı aday sinyali mi? 02:35
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu'ndan 6 farklı aday sinyali mi? 27.12.2022 | 17:01
Mahmut Övür | İBB’den ihale alan CHP milletvekilleri yok mu? 04:06
Mahmut Övür | İBB'den ihale alan CHP milletvekilleri yok mu? 27.12.2022 | 16:58
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta! Emekli ve memur zammı 2023’te ne kadar olacak? | Video 05:03
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Emekli ve memur zammı 2023'te ne kadar olacak? | Video 27.12.2022 | 14:19
SON DAKİKA: Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü! Bakanlık harekete geçti... | Video 04:53
SON DAKİKA: Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü! Bakanlık harekete geçti... | Video 27.12.2022 | 14:34
Son Dakika: 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar | Video 38:24
Son Dakika: 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar | Video 27.12.2022 | 12:16
SON DAKİKA: İstanbul’da toplu taşımaya zam! İşte yeni İETT, Metrobüs, otobüs, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... | Video 01:47
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam! İşte yeni İETT, Metrobüs, otobüs, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri... | Video 27.12.2022 | 12:09
Belediyenin iş makinasını çaldı! Üç araca zarar verme anı güvenlik kamerasında | Video 00:19
Belediyenin iş makinasını çaldı! Üç araca zarar verme anı güvenlik kamerasında | Video 26.12.2022 | 21:47
Nusaybin’de parklara zarar veren 2 kişi suçüstü yakalandı | Video 00:35
Nusaybin’de parklara zarar veren 2 kişi suçüstü yakalandı | Video 26.12.2022 | 21:38
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu | Video 01:01:20
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu | Video 26.12.2022 | 20:48
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfi müjdesi | Video 05:52
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi | Video 26.12.2022 | 20:24
Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan’dan emekli ve memur zammı açıklaması | Video 05:41
Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan'dan emekli ve memur zammı açıklaması | Video 26.12.2022 | 20:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör soruşturması üzerine yaptığı açıklamanın ardından bir gazetecinin toplu ulaşıma 1 yılda yapılan yüzde 70’lık zamma ilişkin ‘Vaatlerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz? sorusunu gündemimiz değil diyerek cevaplamadı. Ancak diğer gazetecilerin gündem dışı siyasi sorularını eksiksiz yanıtlaması dikkat çekti

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA