Toprak altında kalan aracından sağ kurtulan şahıs dehşet anlarını anlattı | Video
Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde selin getirdiği çamurun yuttuğu 2 araçtan birinde mahsur kalan yaşlı adam öldü, eşi yaralandı. Sel ve çamurun kapladığı araçtan sonda kurtulmayı başaran şahıs, dehşet anlarını “Toprak bir anda bastı, uzaktan diğer aracın battığını gördük ve maalesef müdahale edemedik” sözleriyle anlattı.
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