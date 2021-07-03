‘Tosuncuk’ bu akşam Türkiye’de! Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı! | Video

Son dakika haberleri: Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırması ardından milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Brezilya’da teslim olmasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. Teslim olan Aydın’ın Türkiye’ye getirilmesi ardından 4 gün gözaltında tutulacağı öğrenildi.