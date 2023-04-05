Tosya’da şiddetli rüzgar çadırları yerinden söktü | Video
Kastamonu’nu Tosya ilçesinde İftar saatinde çıkan ve hızı zaman zaman 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkilerken, Cadde üzerinde bulunan Taş Kadayıf tatlısı satılan stantları yerinden söküp caddenin içine savurdu.
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