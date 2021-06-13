Trafik kazası sonrası yaşanan kavgalar kamerada | Video

İstanbul'da trafikte meydana gelen 2 kaza sonrası yaşanan kavgalar amatör kameralara yansıdı. Sultangazi'de yaşanan trafik kazası sonrası araçta bulunan iki kişi arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Otogar bağlantı yolunda yaşanan hasarlı kaza sonrası iki araç sürücüsünün kavgası da cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sultangazi İsmetpaşa Ordu Caddesi'nde sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı arabadan inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri arkadaşını darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü ve arkadaşının alkollü oldukları iddia edildi.

HASARLI KAZA SONRA İKİ SÜRÜCÜ KAVGA ETTİ

Otogar bağlantı yolunda seyir halinde olan iki araç kaza yaptı. Hasarlı kaza sonrası iki aracın sürücüleri birbirleriyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir başka araç sürücüsü tarafları ayırdı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.