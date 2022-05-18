Video Haber Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı | Video
Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı | Video

Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı | Video

18.05.2022 | 21:07

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İstanbul’da akşam saatlerinde zaman zaman etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Megakentin trafik yoğunluğu ise yağışın etkisiyle birlikte yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

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