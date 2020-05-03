Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti | Video

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Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir kişinin, trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etmesi cep telefonu tarafından kaydedildi. Arabadan inip, 3 kadına sopayla vuran şüpheli, olayın ardından yanındaki başka bir kadınla bölgeden uzaklaştı.