Video Haber Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti | Video

Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti | Video

Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti | Video
03.05.2020 | 15:41
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti | Video 01:08
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti | Video 03.05.2020 | 15:41
Corona virüs yüzünden hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu'nun o sözleri herkesi hüzne boğdu! | Video 01:46
Corona virüs yüzünden hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu'nun o sözleri herkesi hüzne boğdu! | Video 03.05.2020 | 15:33
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önceki son vaazı paylaşım rekorları kırıyor | Video 02:19
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önceki son vaazı paylaşım rekorları kırıyor | Video 03.05.2020 | 15:23
Son dakika: 31 ile seyahat kısıtlaması uzatıldı! Pazartesi 00.00'a kadar devam edecek | Video 02:36
Son dakika: 31 ile seyahat kısıtlaması uzatıldı! Pazartesi 00.00'a kadar devam edecek | Video 03.05.2020 | 15:06
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı | Video 01:43
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı | Video 03.05.2020 | 14:55
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler | Video 02:15
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler | Video 03.05.2020 | 14:48
Ömer Döngeloğlu Covid-19'dan vefat etti! | Video 01:26
Ömer Döngeloğlu Covid-19'dan vefat etti! | Video 03.05.2020 | 13:45
Rus gelin Anastasia'dan Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerine videolu övgü | Video 03:52
Rus gelin Anastasia'dan Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerine videolu övgü | Video 03.05.2020 | 13:02
Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti | Video 01:32
Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti | Video 03.05.2020 | 12:46
Son dakika: TOKİ'den yüzde 20 indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor | Video 02:21
Son dakika: TOKİ'den yüzde 20 indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor | Video 03.05.2020 | 12:40
Başkan Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapılan salgın hastanelerinin içinden ilk görüntüleri paylaştı | Video 01:17
Başkan Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapılan salgın hastanelerinin içinden ilk görüntüleri paylaştı | Video 03.05.2020 | 11:51
İçişleri Bakanı Soylu ile telefonla görüntülü konuşan kadının duygu dolu anı | Video 01:24
İçişleri Bakanı Soylu ile telefonla görüntülü konuşan kadının duygu dolu anı | Video 03.05.2020 | 11:43
3 PKK''lı terörist daha teslim oldu! | Video 01:28
3 PKK''lı terörist daha teslim oldu! | Video 03.05.2020 | 10:39
Sanatçılar terör örgütü DHKP-C’ye destek verdiler | Video 00:26
Sanatçılar terör örgütü DHKP-C’ye destek verdiler | Video 03.05.2020 | 10:34
Sahte baskın düzenleyip gasp ettiler, gerçek operasyonla çökertildiler | Video 00:26
Sahte baskın düzenleyip gasp ettiler, gerçek operasyonla çökertildiler | Video 03.05.2020 | 10:01
Arda Turan Sabah'ın sorularını yanıtladı: Seveceksin. Hep seveceksin. Ben tutkulu adamım. | Video 01:05:26
Arda Turan Sabah'ın sorularını yanıtladı: "Seveceksin. Hep seveceksin. Ben tutkulu adamım." | Video 02.05.2020 | 22:37
Başkan Erdoğan paylaşımı beğeni rekorları kırıyor: Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz! | Video 02:21
Başkan Erdoğan paylaşımı beğeni rekorları kırıyor: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz!" | Video 02.05.2020 | 23:03
Savcı Sayan, oğlu PKK tarafından kaçırılan baba ile Bakan Soylu'yu görüştürdü | Video 03:39
Savcı Sayan, oğlu PKK tarafından kaçırılan baba ile Bakan Soylu'yu görüştürdü | Video 02.05.2020 | 22:46
Gaziantep’te 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödendi | Video 01:47
Gaziantep’te 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödendi | Video 02.05.2020 | 21:29
Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' mesajı! Sosyal medyadan paylaştı | Video 01:44
Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' mesajı! Sosyal medyadan paylaştı | Video 02.05.2020 | 21:07

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir kişinin, trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etmesi cep telefonu tarafından kaydedildi. Arabadan inip, 3 kadına sopayla vuran şüpheli, olayın ardından yanındaki başka bir kadınla bölgeden uzaklaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA