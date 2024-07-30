Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahsın yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
"Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
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