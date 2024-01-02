Video Haber Trafikte tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi: O anlar kamerada
Trafikte tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi: O anlar kamerada

Trafikte tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi: O anlar kamerada

02.01.2024 | 18:04

Tekirdağ Çorlu’nun en işlek caddesinde seyir halindeki otomobillerin arkasına tutunarak yolculuk etmek isteyen bir grup patenli genç, canlarını tehlikeye atarken, görenleri de çileden çıkarıyor. O anlar vatandaş tarafından görüntülendi.

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