Trafikte tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi: O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’nun en işlek caddesinde seyir halindeki otomobillerin arkasına tutunarak yolculuk etmek isteyen bir grup patenli genç, canlarını tehlikeye atarken, görenleri de çileden çıkarıyor. O anlar vatandaş tarafından görüntülendi.