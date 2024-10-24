Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video 24.10.2024 | 10:11 Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil sürücüsünün tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise bir kişinin kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Sanayi ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü, trafikte yaşadıkları sürtüşme yüzünden tartıştı. Araçtan inen iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Küfürleşmenin ardından artan gerginlik kavgaya dönüştü. İki sürücünün yumruklu kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu sonlandırıldı. Kavgayı yara almadan atlatan iki sürücü, aracına binip olay yerinden ayrıldı.