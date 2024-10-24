Video Haber Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video
Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video

Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video

24.10.2024 | 10:11

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil sürücüsünün tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise bir kişinin kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Sanayi ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü, trafikte yaşadıkları sürtüşme yüzünden tartıştı. Araçtan inen iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Küfürleşmenin ardından artan gerginlik kavgaya dönüştü. İki sürücünün yumruklu kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu sonlandırıldı. Kavgayı yara almadan atlatan iki sürücü, aracına binip olay yerinden ayrıldı.
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