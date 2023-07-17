Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu | Video
Meksika’nın Tlaxcala eyaletinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçen adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam, ağır şekilde yaralandı.
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