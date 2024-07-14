Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... ABD Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın keskin nişancılarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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