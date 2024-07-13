TSK, Irak’ın kuzeyinde PKK’nın mühimmat depolarını imha etmeye devam ediyor | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde PKK’nın mühimmat depolarını imha etmeye devam ettiğini bildirdi.
Paylaşımında devamında, "Daha önceden Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depoları tespit edilmiş ve terör örgütü bu depoları havaya uçurmuştu. Şimdi ise Miska köyündeki kilise çevresinde, bu tür mühimmat depoları tespit edildi. Kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla da bu malzemenin tuzaklandığı belirlendi. Mühimmat deposuna çevrilen kilisenin yakınındaki evin durumu hakkında yerel yönetim ve Peşmerge bilgilendirildi" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölge halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ettiği kaydedildi.
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