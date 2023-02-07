TSK'nın "hava yardım koridoru" 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı | Video
Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapılarak, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.
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