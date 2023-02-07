TSK’ya ait arama kurtarma köpekleri enkaz çalışmalarında görev alıyor | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan arama kurtarma köpeklerinin deprem bölgesinde enkaz çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı.
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