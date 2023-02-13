TSK’ya ait insani yardım uçağı Hatay Havalimanı'na ulaştı | Video

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Son yüzyılda görülmemiş büyüklükteki çifte deprem sonrası devlet tüm kurumlarıyla depremzedelere yardımlarını ulaştırarak seferberlik ilan etti. Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nın pistleri de onarılarak yardım operasyonlarına hazır hale getirildi. Depremzedelere ait yardım malzemeleri TSK’ya ait kargo uçağıyla Hatay Havalimanına iniş yaptı. İnsani yardımların depremzedelere ulaştırılacağı öğrenildi.