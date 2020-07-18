TTK Başkanı'nın FETÖ'cüler için kullandığı tuhaf ifadeleri tepkiye neden oldu! | Video

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış tuhaf ifadelere imza attı. "Darbe teşebbüsüne karışmış ve pişman olmuş kişilere sahip çıkmamız, onları kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Yaramış, Afyon'da 15 Temmuz'u anlamak isimli panelde yaptığı konuşmada FETÖ'cü hainlerden pişman olanlara af çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Yaramış'ın sözlerine tepki gecikmedi...