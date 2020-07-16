TÜBİTAK SAGE geliştirmişti! Yerli ve milli KAŞİF gururlandırdı | Video

Türkiye'nin yerli ve milli gururları arasında yer alan bir proje daha başarısıyla dikkat çekti. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve sahaya çıkan KAŞİF Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı, hedefleri imha etti. KAŞİF'in tam isabeti bir kez daha gururlandırdı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip KAŞİF Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı, hedefleri tam isabetle vurdu. KAŞİF, güdüm kitleri ile kalifiye edilerek hedefe odaklanıyor.

KAŞİF KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ ALICISI ÖZELLİKLERİ

Kâşif, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip Küresel Konumlama Sistemi (İng. GNSS) alıcısıdır. Kâşif'in RF, elektronik donanım ve algoritma tasarımları AR-GE yolu ile TÜBİTAK SAGE'de gerçekleştirilmiştir.

Alıcının donanımı GPS L1/L2, GLONASS L1 ve GALILEO E1/E5a/E5b sinyallerinin kullanımını desteklemektedir. Mevcut FPGA ve yazılım ile GPS L1 sinyalleri takip edilerek çözüm üretilmektedir.

KKS alıcısı geliştirme aşamasında olup tamamlandığında farklı kombinasyonlarda KKS sinyallerini kullanarak pozisyon üretebilecektir. GPS L1 + GLONASS L1 + SBAS, GPSL1+GPS L2+SBAS ve GPS L1 + GALILEO E1 olmak üzere farklı uydu sistemleri ile çalışan versiyonların üretilmesi planlanmaktadır. Ayrıca derin bağlı (deeply coupled) KKS/ANS kullanımı sağlayacak versiyonunun da üretilmesi planlanmaktadır.

PERFORMANS

-Yatay pozisyon: 7 m (RMS)

-Dikey pozisyon: 10 m (RMS)

-Hız: 0.5 m/s (RMS)

-Hızlı başlatma süresi: 25 sn

-Normal başlatma süresi: 50 sn

-Tekrar yakalama süresi: 1 sn