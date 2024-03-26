Video Haber Tunceli'de “Mahzen-20” operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi | Video
Tunceli'de “Mahzen-20” operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi | Video

Tunceli'de “Mahzen-20” operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi | Video

26.03.2024 | 08:38

Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-20" operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tunceli’de “Mahzen-20” operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi | Video 00:49
Tunceli'de “Mahzen-20” operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi | Video 26.03.2024 | 08:38
Murat Kurum: Sandık milletin mahkemesidir | Video 15:04
Murat Kurum: "Sandık milletin mahkemesidir" | Video 26.03.2024 | 06:12
Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL’lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti 00:58
Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL'lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti 25.03.2024 | 22:54
Son dakika: Gazze’de ateşkes tasarısı BM’den geçti! 04:50
Son dakika: Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti! 25.03.2024 | 22:44
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ’dan AHaber’de peş peşe müjdeler! 18:01
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler! 25.03.2024 | 22:39
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ’dan AHaber’de önemli açıklamalar! 48:58
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de önemli açıklamalar! 25.03.2024 | 22:33
CHP’li Belediye Başkanı Akgün’den Türk milletine hakaret! Genetiğimiz iyi değil 01:20
CHP'li Belediye Başkanı Akgün'den Türk milletine hakaret! "Genetiğimiz iyi değil" 25.03.2024 | 22:11
SON DAKİKA | Çocuklarla iftar programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 07:04
SON DAKİKA | Çocuklarla iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 25.03.2024 | 20:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber’e önemli açıklamalar 36:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber'e önemli açıklamalar 25.03.2024 | 20:11
Mahmut Övür | Bir mitigden daha fazlası 06:59
Mahmut Övür | Bir mitigden daha fazlası 25.03.2024 | 16:29
Melih Altınok | Moskova’daki katliam Gazze’deki soykırımı unutturdu 03:39
Melih Altınok | Moskova'daki katliam Gazze'deki soykırımı unutturdu 25.03.2024 | 16:26
Haşmet Babaoğlu | Vitrinde DEAŞ var, inanalım mı? 02:51
Haşmet Babaoğlu | Vitrinde DEAŞ var, inanalım mı? 25.03.2024 | 16:23
DEM’li isimden Kandil uzlaşısı itirafı: İttifak için parti dışından talimat alıyoruz | Video 01:38
DEM’li isimden Kandil uzlaşısı itirafı: "İttifak için parti dışından talimat alıyoruz" | Video 25.03.2024 | 15:18
Başkan Erdoğan: Türkiye’nin gücünü hazmedemiyorlar | Video 43:28
Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin gücünü hazmedemiyorlar" | Video 25.03.2024 | 14:58
CHP’de para sayma görüntülerinde flaş gelişme! 3 kişi daha ifadeye çağrıldı | Video 02:29
CHP'de para sayma görüntülerinde flaş gelişme! 3 kişi daha ifadeye çağrıldı | Video 25.03.2024 | 13:41
İZSU’da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video 03:20
İZSU'da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video 25.03.2024 | 13:37
5 Milyon TL’lik ödülün sahibi olan Berk Göktaş A Haber’e konuştu | Video 06:01
5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan Berk Göktaş A Haber'e konuştu | Video 25.03.2024 | 13:28
CHP’den alçak saldırı! AK Partili Ramazan Amca’yı yere yatırıp tekmelediler... | Video 00:44
CHP'den alçak saldırı! AK Partili Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelediler... | Video 25.03.2024 | 13:10
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video 01:25
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video 25.03.2024 | 12:35
Vatandaş Fatih Erbakan’ı topa tuttu: Senin babanı boncuk boncuk terletenlere hesabını Erdoğan sordu, 2 dakika düşün! | Video 02:22
Vatandaş Fatih Erbakan'ı topa tuttu: "Senin babanı boncuk boncuk terletenlere hesabını Erdoğan sordu, 2 dakika düşün!" | Video 25.03.2024 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA